Odisee-studenten fuiven ten voordele van Music For Life Rutger Lievens

21 december 2018

11u13 0 Aalst Studenten Verpleegkunde van Odisee hogeschool Aalst organiseren vanavond een fuif voor Music For Life. De opbrengst gaat integraal naar Make-a-Wish. Deze vrijwilligersorganisatie vervult de hartenwens van kinderen die vechten tegen een levensbedreigende ziekte om hoop, sterkte en vreugde te brengen. De ‘warmste fuif’ van Aalst vindt plaats in zaal De Cinema op de Hopmarkt.

De studenten kiezen bewust voor Make-a-Wish als goed doel. “Als studenten Verpleegkunde komen we tijdens stages in contact met zieke kinderen en jongeren. Als ze een levensbedreigende ziekte hebben, zien we soms onvervulde wensen die wij vanuit onze rol als verpleegkundige niet tot vervulling kunnen brengen en dat wringt wat. We namen contact op met Make-a-Wish en daar vonden ze ons voorstel heel fijn”, zegt Jarne De Leeuw, student Verpleegkunde aan Odisee.

De studenten vroegen ook of er niet iemand op de wachtlijst stond die als wens een fuif meemaken heeft, maar dat blijkt momenteel niet het geval. “De jongeren die nu op de lijst staan zijn te vermoeid voor intense fysieke activiteiten zoals dansen op een fuif, vertelden ze ons bij Make-a-Wish. Toch willen we ook de bezoekers van onze fuif warm maken voor het onderwerp. Iedere bezoeker kan een wens kopen die we dan bezorgen aan de zieke kinderen en jongeren”, zegt Jarne.

Shock’aholic

De naam die de studenten kozen heeft een dubbele betekenis zegt studente verpleegkunde Chloë Janssens. “Fuiven in Aalst hebben vaak een woordspeling in de naam op de affiche. Wij vonden het een tof idee om een woordspeling te maken die verwijst naar fuiven én naar onze opleiding. Shock staat voor ons symbool voor de levensbedreigende situatie waarin de jongeren verkeren. Aholic kun je interpreteren als een verslaving of alcohol, maar in ons geval zijn we verslaafd aan mensen helpen. Verplegen zit in onze genen”, vertelt Chloë enthousiast.

Al 845 euro ingezameld

“We proberen de zaal en alle andere kosten te dekken via sponsoring waardoor alle inkomsten rechtstreeks naar Make-a-Wish kunnen gaan”, zegt Jakob Schets, een van de organisatoren. “Dankzij de voorverkoop en de steunkaarten zamelden we nu al bijna 850 euro in, maar dat bedrag zal nog aardig aandikken want vrijdagavond 21 december is een topavond”, zegt Jakob. “Het is het begin van de kerstvakantie, het ideale moment om te ontspannen en ineens een goed doel te steunen. Make-a-Wish zal ook visueel aanwezig zijn en we dopen de hele zaal in een kerstsfeer.”