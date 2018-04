Odin serveert vikingbier in hoornbekers 19 april 2018

Aalst is opnieuw een unieke zaak rijker: Odin is geopend aan het Onze Lieve Vrouwplein in de wijk Mijlbeek in Aalst. Christophe Lefever en Katrien Van Stichel, allebei fan van de Noorse mythologie en het vikingtijdperk openden een horecazaak, waar alles verwijst naar het hoge Noorden. Een tekening van de god Odin hangt achter de toog, een oude kaart van Scandinavië en dierenhuiden aan de muren. Op de achtergrond speelt authentieke Scandinavische muziek. En wat meer is: je krijgt er echt vikingbier. "Bier door een Belg gebrouwen maar op basis van een duizend jaar oud recept met 'gruutkruiden', met onder meer moerasspirea en engelwortel. We serveren het in hoornbekers. Daarnaast bieden we verschillende gins aan uit het Noorden", zeggen de uitbaters. (RLA)