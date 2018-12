OCMW-raad verdwijnt vanaf januari, gemeenteraad neemt taken over Rutger Lievens

12 december 2018

11u12 0 Aalst De laatste OCMW-raad van Aalst is achter de rug. Vanaf januari nemen de gemeenteraad en een Bijzonder Comité Sociale Dienst de taken over van het OCMW. Op de laatste OCMW-raad werden alle 74 raadsleden van de afgelopen 41 jaar uitgenodigd.

Op 11 december kwam de OCMW-raad van Aalst voor de laatste keer samen in de raadzaal van het sociaal huis. “In de nieuwe legislatuur zijn gemeenteraadsleden voortaan ook OCMW-raadslid en zullen zij de OCMW-dossiers behartigen in een vergadering aansluitend op de gemeenteraad”, zegt OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA).

“Sinds de oprichting van het OCMW in 1977 werden onder andere het ASZ, WZC Mijlbeke, LDC de Maretak, het Sociaal Huis, de vervangingsnieuwbouwen WZC De Hopperank en WZC Sint-Job en WZC De Faluintjes in Baardegem ingehuldigd”, zegt Smeyers (N-VA). “Onder invloed van de maatschappelijke context en de evoluties in de sociale wetgeving, werd de sociale dienst opgesplitst in specialisatieteams. De dienstverlening aan huis groeide gaandeweg uit tot de derde grootste erkende dienst Gezinszorg in Vlaanderen en al vanaf de jaren ‘80 ging het OCMW samenwerkingsverbanden aan met sociale partners in het werkveld. Dankzij al die inspanningen presenteert OCMW Aalst zich als een van de grootste werkgevers in de stad waar 791 medewerkers zich elke dag inzetten om mensen te helpen.”

Nieuw begin

“Dit afscheid is tegelijkertijd een uitkijken naar een nieuw begin”, zegt Smeyers (N-VA). “De overstap naar gemeenteraadsleden die ook OCMW-raadsleden zijn, past binnen de integratie van stad en OCMW. Door intensief samen te werken en kennis te delen, versterken we elkaars werking. Het maakt dat de specifieke OCMW-diensten zich op die manier nog meer kunnen focussen op de hulpverlening. OCMW-thema’s zullen dus gewaarborgd blijven, ook bij deze nieuwe manier van werken.”