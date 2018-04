OCMW blaast winternoodplan af 04 april 2018

02u50 0 Aalst Het OCMW heeft het winternoodplan in Aalst afgeblazen. "Met de start van april en het aanhoudende lenteweer is het winternoodplan in Aalst niet langer meer van kracht", zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA).

"Het winternoodplan werd deze winter gestart op 29 november 2017 en officieel afgeblazen op 31 maart 2018. Elk jaar, aan het begin van de winter of eerste winterprik, start ik als OCMW-voorzitter het winternoodplan. In samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk en de politie organiseert het OCMW dan noodopvang voor daklozen en mensen met een slechte huisvesting. Het winternoodplan bevat meer dan enkel nachtopvang. Bij de activatie van het winternoodplan zijn verschillende instellingen betrokken: het residentieel centrum zorgt voor nachtopvang eventueel met de installatie van noodbedden, de daklozen kunnen een maaltijd krijgen in het sociaal restaurant, overdag kunnen de daklozen terecht in de lokale dienstencentra", zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers.





"Samen met alle betrokken partners maken we eerstdaags een balans op van het afgelopen winternoodplan. Maar het OCMW wil alvast alle actoren binnen het winternoodplan bedanken voor hun inzetbaarheid tijdens de afgelopen winterperiode." (RLA)