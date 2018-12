Nv Sterck renoveert oude Tupperware-loods en vestigt zich op Pier Kornel Rutger Lievens

18 december 2018

18u56 1 Aalst Nv Sterck zal zich vestigen op de site van Pier Kornel in Aalst. Het bedrijf kocht er een oude authentieke fabrieksloods aan de Dender en zal die renoveren.

“Met trots kunnen wij delen dat Sterck nv, partner in badkamer en keuken, zich vestigt in Pier Kornel. De renovatie van de gebouwen is een ontwerp van Objekt Architecten”, aldus Pier Kornel. Op de beelden is de nieuwe toonzaal te zien van Sterck. Het bedrijf is op dit moment gevestigd naast Pier Kornel aan de Dender.

Pier Kornel is de nieuwe woonwijk die verrijst op de locatie waar vroeger de fabriek Tupperware was gevestigd. In het voorjaar van 2019 start de ontwikkeling van een wooncomplex van vijftig appartementen, vijftien woningen én een grote binnentuin van 2.000 vierkante meter. Tegen 2021 kunnen de eerste bewoners naar het nieuwe complex verhuizen.