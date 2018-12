Nummerplaten gestolen van wagens Koen Baten

31 december 2018

In de Stijn Streuvelstraat in Erembodegem hebben dieven afgelopen weekend enkele nummerplaten gestolen van personenwagens die geparkeerd stonden in de straat. De feiten werden snel opgemerkt en de buurt werd gewaarschuwd. Ook de politie van Aalst was op de hoogte. Hoeveel nummerplaten er exact gestolen zijn is niet duidelijk.