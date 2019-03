Nu zondag wandelen én hopscheuten proeven in de Faluintjes Rutger Lievens

17u21 0 Aalst Pasar De Faluintjes organiseert nu zondag een ‘streekproductentocht’ met start en aankomst in Baardegem. Op het menu staan een wandeltocht door de groene Faluintjesstreek en enkele lokale lekkernijen.

Streekproductentocht Hop op ‘t Dorp start tussen 13 en 15 uur in het parochiehuis van Baardegem. Wandelaars kunnen kiezen tussen een tocht van zeven of elf kilometer. Fietsers krijgen een parcours van 25 kilometer voorgeschoteld. Bij aankomst kan je proeven van bereide hopscheuten. Meer info via pasardefaluintjes@gmail.com.