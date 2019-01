Nu zondag nieuwjaarsdrink van het Feestcomité van Nieuwerkerken Rutger Lievens

11 januari 2019

15u00 0 Aalst Het Feestcomité van Nieuwerkerken organiseert nu zondag 13 januari een Nieuwjaarsdrink. alle Nieuwerkerkenaren zijn uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

In Nieuwerkerken kan je het nieuwe jaar starten met een gezellige babbel met de dorpsgenoten. Het Feestcomité organiseert er een nieuwjaarsdrink op 13 januari in de Edgard Hooghuys-zaal in de Schoolstraat. De nieuwjaarsdrink start om 11 uur. Er zijn gratis drank en hapjes, muziek is er van Edwin The Golden Voice.