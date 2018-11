Noteer nu al de ‘24 uren van Cimorné’ in je agenda Rutger Lievens

18 november 2018

14u40 0 Aalst Er komt een derde editie van de 24 uren van Cimorné. Na het succes van de vorige 2 edities draagt Cimorné op 22 en 23 december opnieuw haar vlammetje bij aan De Warmste Week van Stubru. “Vorig jaar werd op onze indoor mini-wielerpiste maar liefst 405 km gereden en werd er 30.617 euro ingezameld”, klinkt het.

Cimorné zamelt geld in ten voordele van 2 projecten, vzw Team Freekje en vzw Belgische Rett syndroom vereniging.

“Vzw Team Freekje staat als 1 team achter Freekje Van Schuylenbergh en helpt haar om geld in te zamelen om een postrevalidatiecentrum uit te bouwen waar Freekje en andere patiënten terecht kunnen”, aldus de organisatoren. “Via Freekje kwamen we ook in contact met de 6-jarige Emma die het Rett- syndroom heeft, waardoor haar ontwikkeling op vroege leeftijd is gestopt. Deze organisaties willen we dus ondersteunen.”

Je kan dus nu al teams beginnen vormen met vrienden, buren, sportclubs, collega’s en draai een uurtje mee op de piste. Verzamel minstens 4 sportievelingen en zamel zoveel mogelijk geld in. De uren op de piste worden verkocht per uur, inschrijven kan via www.startracking.be

Live DJ sets, dansen, darts, belotten en nog veel meer....

Tussendoor kan je ook deelnemen aan 24 uur ‘belotten met Pascal en Wim’. “Jawel we hebben 2 tafels dit jaar, wel vooraf inschrijven in de Bevoorrading. Dj Willy draait samen met 24 verschillende DJ’s vinyl, kom een plaatje aanvragen en dans”

Rekeningnummer 24-uren warmste week : BE45 7370 4890 2389

Contactpersoon: Tom Calloens, tom@fietserij.be, 0491/34 85 67 Info : www.cimorne.be - fb.com/cimorne