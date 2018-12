Nooit te laat om je dromen te volgen: Erwin start op zijn 63ste zijn eigen ledbedrijf Rutger Lievens

17 december 2018

17u47 0 Aalst Een onderneming starten is niet uitsluitend iets voor twintigers of dertigers, dat bewijst de 63-jarige Erwin Eeckhaut uit Aalst. Aan de Brusselbaan heeft hij sinds enkele weken Next Generation LED. Zijn eerste bedrijf, frituur Mijlbeek, liet hij over zijn zoon.-

Erwin is een geboren ondernemer, gepassioneerd door elektronica. Na jaren frietjes bakken in frituur Mijlbeek in Aalst besloot hij voor zijn droom te gaan en opende hij op 63-jarige leeftijd een nieuwe winkel: Next Generation LED.

“Ondernemen, dat zit in je. Leeftijd maakt daarbij niet uit. Ik heb geen zin om in de zetel te zitten. En ik heb een missie met mijn bedrijf: de mensen mogen niet tevreden zijn met rommel en slechte verlichting”, zegt Erwin, die 35 jaar in de frituur werkte. Kunstgalerijen komen nu bij hem aankloppen voor verlichting die het beste past bij hun kunstwerken. Maar ook grote bedrijven werken met hem samen. “Brouwerij Moortgat, van Duvel, riep onze hulp in om verlichting te plaatsen. Wit licht verstoort de rijpingsprocessen, dus werd er gekozen voor oranje licht. Renmans kreeg dan weer roze leds, voor het vlees in de toonbanken.”

