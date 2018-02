Nood aan Ajuinboer in carnaval POSITIEVE NOOT VAN DE FEESTCOMITE¿VOORZITTER 07 februari 2018

02u41 0

Julien De Cock, op Eendracht Aalst bekend als mascotte Zwawi en op Aalst carnaval bekend als Ajuinboer, is de volgende in de rij die een welgemeende 'dank u' ontvangt van Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen. De Ajuinboer in de stoet met typische blauwe overall en mini-belforttoren op het hoofd, dat is een traditie die gesticht is door Albert Verbestel in de jaren 50. Later werd de traditie verdergezet door Fons De Smet en na Fons door Jean-Marie Heyman en Julien De Cock. Na het overlijden van Jean-Marie Heyman is Julien De Cock de enige die de typisch Aalsterse carnavalsfiguur in leven houdt. Straf werk, vindt Dirk Verleysen. "Deze mens verdient een bloemetje, hij zet zich al jaren belangeloos in voor Aalst carnaval. Een carnaval zonder een Ajuinboer, stel u dat eens voor. Een carnaval heeft een Ajuinboer nodig. Julien is er ook altijd bij de officiële bijeenkomsten van carnaval", zegt Dirk Verleysen.