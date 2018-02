Noig stapt straks vijftigste stoet GROEP IN DE KIJKER 02 februari 2018

De leden van de losse groep Noig stappen dit jaar voor de vijftigste keer mee in de Aalsterse carnavalsstoet. Deze carnavalisten maakten zo meer dan de helft van alle stoeten mee, want dit jaar gaat de negentigste stoet door de straten. Jan Louies en Jacquy De Pauw deden in 1968 voor het eerst mee als De Vernepelingskes. "Om enkele jaren later te vervellen tot de 'Werkgroep Noig'. Nog later, vanaf 1974, werd dit simpelweg 'Noig'. Achtereenvolgens waren we ingeschreven en losse groep. Sinds 1968 zijn wij onafgebroken aanwezig in de stoet en we hopen dat bij leven en welzijn nog een tijdje vol te houden", zeggen Jan en Jacquy.