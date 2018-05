Noig schenkt verboden boek 'Het Land van Coitha' aan Utopia 16 mei 2018

Het 'verboden boek' Het Land van Coitha zal dankzij carnavalsgroep Noig een plaatsje krijgen in de Aalsterse bibliotheek Utopia. De Morgen opende in 1984 de krant met de titel 'Aalst censureert stoet'. Het toenmalige stadsbestuur onder leiding van Raymond Uyttersprot (CD&V) had Noig uit de stoet gezet. De carnavalisten waren verkleed als ludieke geslachtsdelen de stoet ingestapt. Het was een parodie op 'Het Land van Coitha", een boek dat het toemalige stadsbestuur in de bib in een gesloten kast had laten plaatsen wegens de pikante inhoud. "In 1984 deed de stad Aalst ons een groot plezier en bezorgden de politici ons eeuwige roem door ons als enige groep ooit uit de stoet te zetten. Uit dankbaarheid schenken wij vandaag het boek 'Het Land van Coitha' aan de boekenkast van Utopia", zeggen Jan Louies en Jacquy De Pauw van Noig. Rond het boek zit een ketting, maar het sleuteltje zit erbij.





Het Land van Coitha komt in de Grootste Boekenkast van Aalst. "Elke Aalstenaar kan één boek bijdragen aan de grootste boekenkast van onze stad. Die monumentale kast wordt het visitekaartje van Utopia, de thuis van onze gloednieuwe bibliotheek", zegt schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA). "Zo schonk ook al prins carnaval Alex zijn afstudeerproject in de bacheloropleiding fotografie. Wie nog geen boek heeft binnengebracht, kan nog steeds terecht in het administratief centrum Werf 9, in 't Gasthuys Stedelijk Museum Aalst en in de vier bibliotheekfilialen. De boeken zullen geen deel uitmaken van de collectie en dus niet uitleenbaar zijn", zegt de schepen. (RLA)