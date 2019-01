Nog nooit zo’n diverse gemeenteraad Rutger Lievens

07 januari 2019

21u07 0 Aalst De verkozenen van de gemeenteraad van Aalst hebben hun eed afgelegd vanavond. 14 van de 43 gemeenteraadsleden zijn nieuw en die nieuwe gemeenteraad is heel wat diverser dan de vorige. Er zitten nu politici met Turkse, Poolse, Spaanse en Afrikaanse roots in de gemeenteraad

Theo Nsengi (CD&V) was niet de enige met buitenlandse roots. Raf Moraleda van VB heeft een Spaanse afkomst, Deniz Özkan (sp.a) en Fatma Yildiz (Groen) hebben Turkse wortels, Raf Sidorksi (N-VA) zijn voorouders zijn Polen.

Theo Nsengi is fier dat de Afrikaanse gemeenschap een vertegenwoordiger heeft in de gemeenteraad. “Het zijn niet alleen de Afrikanen die op mij gestemd hebben, anders haal je geen 1.110 stemmen. Maar je merkt wel dat het leeft bij de mensen uit de gemeenschap. Ze stellen veel vragen over de coalitievorming, ze zijn iets meer betrokken dan vroeger”, zegt Theo. “Ik denk dat ik wel degelijk mijn steentje zal kunnen bijdragen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld met die problemen met de jongeren op Rechteroever kunnen we misschien contacten leggen tussen de jongeren en de instanties die die jongeren kunnen begeleiden en helpen met hun problemen”, zegt hij.