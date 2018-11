Nog meer tekens van grijze wolven achtergelaten in Aalst Koen Baten

13 november 2018

16u52 0

Niet alleen in Hertshage werden afgelopen weekend tekens van de extreemrechtse groep grijze wolven achtergelaten. Ook aan het station in Aalst werd een teken geschilderd op de muur. De vandalen sloegen ook toe in de Onderwijsstraat, op de muren aan de DVM school. Of de graffiti ook dit weekend werd aangebracht is niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart naar de daders van de graffiti en nemen de zaak heel serieus.