Nog maar eens ouders voor schoolpoorten NA VORIG JAAR WORDT OPNIEUW GEKAMPEERD VOOR INSCHRIJVINGEN RUTGER LIEVENS

10 maart 2018

02u56 0 Aalst Ook dit jaar hebben ouders voor de schoolpoorten gekampeerd om hun kinderen in te schrijven. Voor het Sint-Jozefscollege stonden vrijdagmiddag om 13 uur de eerste ouders. Voor de Steinerschool warmen ouders er zich al sinds donderdag aan een vuurkorf.

Romain en Cécile zijn allebei 82 en zitten in een uitgeklapte picknickstoel voor de schoolpoort van het Sint-Jozefscollege. Zij waren hier eerst, helemaal met de trein uit het West-Vlaamse Izegem zodat hun kleinzoon die in Bambrugge woont naar het Sint-Jozefscollege kan gaan. "We zijn op pensioen, wat zit je thuis te doen?", zegt Romain terwijl hij een koekje uitdeelt aan zijn vrouw en de andere dame die er ook al zit. "Als het wat regent dan zetten we onze kap op. Rond 17.30 uur komt de schoondochter naar hier om ons af te lossen en zit onze taak erop", zegt het koppel.





Rechtover hen zit Tine Tytgat die gelijktijdig om 13 uur voor het Sint-Jozefscollege stond om haar zoon in te schrijven in de school waar ooit priester Daens les volgde. "Wij wonen in Brussegem, maar in het Brusselse zitten alle scholen vol. Er is geen enkele plaats meer dus kozen we voor Aalst omdat mijn man hier werkt. Ik heb vandaag vrijaf genomen, straks komt mijn man mij vervoegen en wachten we hier vannacht samen voor de school. Mijn zus let op de kinderen", zegt Tine. In totaal kunnen er 220 leerlingen ingeschreven worden in het eerste jaar van het Sint-Jozefscollege, maar deze mensen willen geen risico lopen.





Ook voor de middelbare Steinerschool in de Affligemdreef werd er vorig jaar gekampeerd. "Via Whatsapp hadden de ouders van de kinderen in het zesde leerjaar van de lagere school elkaar op de hoogte gehouden. Donderdag rond 15 uur stond hier de eerste ouder en dan volgde de rest. We mochten gelukkig van de directie in de gang van de school slapen in onze slaapzakken", zeggen de ouders. "Wel jammer dat onze kinderen niet automatisch kunnen doorstromen naar het middelbaar als ze het lager in de Steinerschool hebben gevolgd."





Directeur Tim De Backer legt uit. "Omdat er twee verschillende inrichtende machten zijn voor lager en middelbaar Steineronderwijs kan er geen campusvoorrang gegeven worden", zegt hij. "Wij zijn zelf verrast dat de ouders zo vroeg aan het kamperen zijn. Er is plaats voor 24 leerlingen, waarvan er vier gaan naar broers en zussen en vier naar indicatorleerlingen", zeg Tim. Vrijdagochtend stonden er 13 ouders op de lijst.





Bij schepen van Onderwijs Karim Van Ovemeire (N-VA) is te horen dat een Aalsters centraal aanmeldingspunt nog niet voor morgen is. "Het is wachten op initiatieven op Vlaams niveau", zegt hij.