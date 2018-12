Nog geen zone 30 binnen Wallenring vanaf 1 januari Rutger Lievens

28 december 2018

15u06 0 Aalst Vanaf 1 januari 2019 geldt er nog geen zone 30 binnen de Wallenring in Aalst. Dat was nochtans aangekondigd door de stad. “Het nieuwe stadsbestuur moet beslissen of ze ermee doorgaan of niet”, zegt de afscheidnemende schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A).

Vanaf 1 januari 2019 zouden alle straten binnen de Wallenring die nog niet autovrij zijn een regime zone-30 krijgen. In de praktijk gaat het om een handvol straten: De Ridderstraat, Korte Nieuwstraat, deel Hopmarkt, Boterstraat, Anna Snelstraat, Voldersstraat, Windmolenstraat, deel van de Louis D’Haeseleerstraat, Houtmarkt en de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

“In het gemeenteraadsbesluit stond er geen datum. Het nieuwe stadsbestuur zal moeten kiezen of ze ermee doorgaan of ook hier andere plannen hebben”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). Zijn opvolger Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) liet eerder al weten dat er geen eenrichtingsverkeer komt op de hele Wallenring.

De beslissing over de zone 30 lijkt De Gucht niet te willen terugdraaien. “De overdracht van bevoegdheden moet officieel nog gebeuren, maar dit lijkt mij beslist beleid waaraan we niets zullen veranderen”, zegt De Gucht. Hij wil volop inzetten op meer fietsstraten binnen de Ring, niet alleen binnen de Wallenring. “Ik wil weten waar er geen fietsstraten nodig of mogelijk zijn. Neem nu de Sint-Annalaan, daar heb je gescheiden fietspaden, dus daar is een fietsstraat niet nodig.” De Gucht wil weten waar een fietsstraat niet kan, om dan van alle andere straten een fietsstraat te maken.