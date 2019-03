Nog geen terugkeer internationaal jumpingtornooi naar Affligemdreef Rutger Lievens

15 maart 2019

19u59 0 Aalst De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst de stedenbouwkundige vergunning voor de organisatie van een internationaal jumpingtornooi aan de Affligemdreef in Aalst. Het ziet ernaar uit dat er ook deze zomer geen groot jumpingtornooi zal plaatsvinden in Aalst.

Vzw Raldes verzet zich tegen de organisatie van een internationaal jumpingtornooi aan de Affligemdreef, op de terreinen van Willy Michiels. Raldes, dat pleit voor het behoud van de groene omgeving en waarschuwt voor een verkeersinfarct, wordt gesteund door omwonenden. “De stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor de aanleg van toegangswegen en nieuwe pistes en voor het gebruik van de bosaanplant op het Oud Vliegveld als parking voor de organisatie van massa-evenementen”, zegt Raldes. “Eerder werd al twee keer een stedenbouwkundige vergunning goedgekeurd door de Oost-Vlaamse deputatie vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De derde vergunning is nu geschorst”, zegt Raldes.

“Ondertussen loopt bij de Raad van State ook een beroep tot nietigverklaring tegen de milieuvergunning die in 2017 door het stadsbestuur en de deputatie werd verleend”, zegt Raldes. “De vraag is of het stadsbestuur en de aanvrager zich bij de beslissing van de Raad zullen neerleggen. Dan wel of ze de procedureslag gaan verder zetten en voor de vierde keer een nieuwe onwettige bouwvergunning gaan konkelfoezen.”

Het ziet er dus niet naar uit dat er deze zomer weer een grootschalig internationaal jumpingtornooi kan plaatsvinden op deze locatie. Het is maar de vraag of het er ooit nog van komt. “Wij wachten de procedures verder af. Een schorsing impliceert niet dat er een vernietiging komt. De niet-vergunningsplichtige evenementen gaan door op de terreinen deze zomer”, is te horen bij de NV Hof Somergem.