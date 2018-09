Nog geen plannen voor gebouwen vroegere muziekschool Rutger Lievens

02 september 2018

19u21 3 Aalst Nu de academie voor Podiumkunsten verhuisd is naar Utopia, komen de gebouwen aan het Vredeplein in Aalst leeg te staan. De stad denkt er nu over na om een deel van de site te vermarkten, maar een concreet plan is er nog niet.

De nieuwe bib en academie voor Podiumkunsten Utopia is al op 21 juni geopend, maar de verhuis van de academie vond pas tijdens de zomer plaats. "Omdat de opening van Utopia op 21 juni in de examenperiode viel, gebeurde de verhuis van de academie tijdens de zomermaanden. Maar nu is iedereen er klaar voor. Ruim zestig leerkrachten van de academie kwamen op zaterdagmorgen 1 september samen om kennis te maken met hun nieuw klaslokaal en om praktische afspraken te maken", zegt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA). “Het is gelukt. Op dit moment hebben we zo lang gewacht,” zo opende waarnemend directeur Karin Straetmans de vergadering. “We zijn zo blij dat we eindelijk uit de oude gebouwen aan het Vredeplein kunnen vertrekken.“

1.700 bezoekers per dag in Utopia

Voor schepen Karim Van Overmeire is de start van het academiejaar de kers op de taart. “We hebben al 1.700 bezoekers per dag in Utopia maar nu de academiewerking weer start, zal het aantal bezoekers nog sterk stijgen. Ongetwijfeld wordt het voor de leerkrachten en leerlingen de eerste dagen nog wat zoeken. De medewerkers van de bibliotheek moeten hun nieuwe huisgenoten nog leren kennen", zegt Van Overmeire (N-VA). "We vergelijken academie en bibliotheek met twee verstokte vrijgezellen die nu getrouwd zijn en gaan samenwonen in het meest hippe gebouw van de stad. Dat is misschien even wennen, maar de liefde is groot en het gebouw biedt fantastische mogelijkheden.”

Vredeplein

Terwijl de academie voor Podiumkunsten aan een nieuwe toekomst werkt in Utopia komen de gebouwen aan het Vredeplein leeg te staan. Het is niet duidelijk wat er met de gebouwen moet gebeuren. De gevels aan de zijde van het Vredeplein dateren van de jaren 60-70, maar er zijn ook oudere gebouwen op de site. Het zou wel eens goed kunnen dat de vroegere muziekschool voor een aantal jaren leeg zal staan. "De site is in heel slechte staat. Er is nog geen beslissing genomen. Het zal iets voor het volgend stadsbestuur zijn", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). "Helemaal leeg zijn de gebouwen niet: er is nog een stadsschool en een poppentheater. Op termijn is het mogelijk dat we iets realiseren zoals we met de Pupillen van plan zijn: waarbij een deel van de site vermarkt wordt als woongelegenheden om de rest van zo'n groot project te kunnen financieren."