Nog enkele tickets verkrijgbaar voor de carnavalsraadszitting Rutger Lievens

15 februari 2019

11u16 0 Aalst De stad Aalst heeft nog enkele tickets van de carnavalsraadszitting in de aanbieding. Die vindt dit jaar op 2 maart plaats en heeft de titel: ‘Van ‘t Selste Lauken’. Tijdens de carnavalsraadszitting wordt er traditiegetrouw de draak gestoken met het schepencollege en de politiek in Aalst.

Zaterdagavond 2 maart vindt de carnavalsraadzitting plaats in De Werf, getiteld: ‘Van ’t selste lauken’. “Na de voorverkoop voor genodigden zijn er nog enkele tickets over voor snelle bestellers”, zegt de stad. “Deze kunnen enkel online gereserveerd worden via www.ccdewerf.be. Tickets betalen en afhalen gebeurt aan de balie van cultuurcentrum De Werf, op vertoning van je bevestigingsmail. Online betalen is niet mogelijk.”

“De raadzitting staat steeds garant voor een ludieke, op en top Aalsterse avond, waarbij prins carnaval de sleutels van de stad overhandigd krijgt uit handen van de burgemeester. De gelegenheidsgemeenteraadsvoorzitters van collectief ‘De Roodszittink’ nemen de lokale politiek ferm op de korrel”, zegt de stad.

Tickets reserveren kan enkel via www.ccdewerf.be vanaf woensdag 20 februari om 10 uur tot 27 februari. Een ticket kost 5 euro en je kan er maximum 2 bestellen.