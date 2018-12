Nog een carnavalsgroep die stopt: De Profiteurs niet meer te zien in de stoet Rutger Lievens

31 december 2018

09u54 0 Aalst De Aalsterse carnavalsgroep De Profiteurs houdt ermee op. De groep besluit om niet meer mee te doen aan de 91ste stoet. Het is de negende carnavalsvereniging die de handdoek in de ring gooit sinds de ‘groepenstop’, of numerus clausus.

AKV De Profiteurs is de vierde groep die stopt in 2018 en al de negende die ermee ophoudt na de numerus clausus. “Het vrolijke gezelschap, dat streefde naar humor en interactie en minder focuste op de punten, maakte hun eindconclusie bekend. Deze groep bewees dat je ook met een kleinschalig project, zonder zotte kosten, een plaats waard was in de stoet”, zegt Koen De Vogelaere, die met op Carnavalskoentje blogt over de stoet. “Met ‘No 5 joor los, vliegen weir als AKV, deer en oever Oilsjt!’, ‘Als travestie op zijn Lord of the Dance’ en tenslotte, ‘De Kamillekes en Kamiel 50 jaar later’, waren ze 3 jaar een stukje carnavalsgeschiedenis.”

Aan de 91ste carnavalsstoet zullen 71 carnavalsgroepen deelnemen.