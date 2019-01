Nieuwstraat het duurst, Hoveniersstraat het goedkoopst in Aalsterse versie van Monopoly Rutger Lievens

04 januari 2019

16u12 0 Aalst De winkels van AD Delhaize in de Gentsesteenweg en de Dompelstraat brengen een Aalsterse versie van het bordspel Monopoly uit. Altijd al zin gehad om een appartement of huis te kopen op de Grote Markt of Keizersplein? Vanaf nu is het mogelijk.

Er zijn 2.000 bordspellen, 1.000 in de Terlinden-winkel en 1.000 in de winkel in de Arendwijk. “En op is op”, zegt winkelverantwoordelijke Caressa Vos. “Het was het idee van de eigenaar van de winkels, Jef Dierickx. In samenwerking met Hasbro werd dit unieke spel gemaakt. Aalstenaars die er altijd al van gedroomd hebben om iets te kopen op de Grote Markt of in de Nieuwstraat, kunnen dit nu doen in het Monopoly-spel”, klinkt het.

In het spel zijn de Hoveniersstraat en Varkensmarkt de goedkoopste straten, de Grote Markt en de Nieuwstraat de duurste. In elke winkel zijn er 500 spelletjes te verkrijgen via de spaarkaart en dan kost het je 29,95 euro. Je kan het spel ook gewoon kopen voor 59,95 euro.