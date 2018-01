Nieuwjaarsdrinken worden groot feest GEMEENTEN DOEN STEEDS MEER HUN BEST OM VEEL VOLK TE LOKKEN 02u32 0 Foto Claudia Van den Houte De nieuwjaarsdrink van de gemeente Denderleeuw vindt dit jaar, net als twee jaar geleden, plaats op het Welleplein in Welle. Aalst Gemeenten maken van hun nieuwjaarsdrink voor de inwoners steeds meer een evenement. In Denderleeuw zijn er dit jaar voor het eerst shuttlebussen die de inwoners naar een optreden van The Voice-finalist Dries De Vleminck brengen en in Ninove wordt de wedstrijd 'Het Schoonste Dialectwoord van groot-Ninove' afgetrapt en kun je feestbuttons laten maken bij een lekkere Witkap, frietjes of winterbarbecue.

Steeds vaker valt er op de nieuwjaarsreceptie, die heel wat gemeenten in onze streek voor hun inwoners organiseren, meer te beleven dan alleen een hapje en een drankje. In Ninove kunnen de inwoners zondag tussen 11 en 13 uur op de binnenkoer van het stadhuis bij een Witkap, cava, witte wijn, frisdrank, frietjes en een winterbarbecue met een broodje beenhesp of een rundsbrochette genieten van optredens van Serveuses Bavares en The Big Lebandski.





Schoonste Dialectwoord

Tijdens de nieuwjaarsdrink wordt ook de aftrap gegeven van de wedstrijd 'Het Schoonste Dialectwoord van groot-Ninove' en wordt de winnaar bekendgemaakt van de fotoactie die de dienst Lokale Economie op 30 december organiseerde. Daarnaast is er ook een button-machine, zodat de aanwezigen een eigen gepersonaliseerde feestbutton kunnen maken. "We proberen elk jaar iets nieuws te vinden, anders wordt het een beetje afgezaagd", zegt schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld). "Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind."





Shuttlebussen

De gemeente Denderleeuw legt dit jaar voor het eerst shuttlebussen aan om de inwoners van en naar de nieuwjaarsdrink op het Welleplein te voeren. "We willen het de inwoners gemakkelijker maken om naar de nieuwjaarsdrink te komen", vertelt schepen van Feestelijkheden Alberic Sergooris (CD&V).





"Op die manier kunnen ze hun wagen thuis laten staan. Ikzelf ben één van de twee buschauffeurs." De shuttlebussen vertrekken tussen 10.10 en 10.40 uur op het Dorp, aan het station, Total Becqué op de Steenweg en de kerk van Iddergem. De gemeente trakteert de inwoners zondag van 11 tot 13 uur op gratis bier, frisdrank, soep en chocomelk. De jeugdverenigingen zorgen tegen een kleine vergoeding - om hun kas te spijzen - voor taart, quiche, koffie, cava, jenever, frituurhapjes en croque monsieurs. Dries De Vleminck, finalist van The Voice van Vlaanderen, treedt samen met Bram van 'Bram & Lennert' en een speciaal voor de gelegenheid samengesteld vijfkoppige band op.





Kunstwerk

Ook de gemeente Lede trakteert de inwoners zondag van 11 tot 14 uur op een hapje en drankje op het Dorp. Er zijn broodjes met hesp, cava, bier, frisdranken en soep terwijl Noxs voor sfeervolle muziek zorgt. In Sint-Lievens-Houtem kunnen de inwoners zondag 16 tot 17.30 uur genieten van een suikerwafel en pannenkoek, cava, livinusbier en frisdranken op het marktplein.





De nieuwjaarsdrink in Herzele gaat dan weer om 11 uur van start op de Groenlaan, met de officiële inhulding van 'House On Basement', het kunstwerk van John Van Oers dat een thuis kreeg op de nieuwe verbinding tussen de Groenlaan en het Solleveld. Op de tonen van een marching band wordt er samen langs de nieuwe verbindingsweg naar De Wattenfabriek gestapt voor een hapje en een drankje, waaronder Pater Lieven en Arend van brouwerij De Ryck, frisdranken, witte wijn en cava, minisalami, kaasblokjes, scampi's, panini gerookte zalm en Philadelphia, gefrituurde hapjes en een klein bakje friet met mayonaise.





In Lierde was er gisterenavond al een nieuwjaarsdrink met een optreden van Sam Gooris en in Haaltert vindt er pas op zondag 28 januari een nieuwjaarsdrink plaats op het Terlindenplein in Denderhoutem. Die wordt georganiseerd door de Vlaamse Kring en door een deel van het gemeentebestuur gesponsord, namelijk N-VA, sp.a en gemeenteraadslid Jeaninne Schotte. Er zijn hotdogs, hamburgers, soep, witte en rode wijn, bier en frisdranken. (CVHN/FEL/TVR)