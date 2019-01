Nieuwe ‘Veiligheidskazerne’ van burgemeester D’Haese (N-VA) peperduur? Hasselt betaalde 43 miljoen euro voor vergelijkbare kazerne Rutger Lievens

02 januari 2019

10u41 0 Aalst Is de nieuwe veiligheidskazerne waar burgemeester D’Haese (N-VA) van droomt wel financieel haalbaar? Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) wil in Aalst een ‘veiligheidskazerne’ bouwen, een nieuwe thuisbasis voor politie, brandweer en andere hulpdiensten. Hasselt betaalde voor een gelijkaardig gebouw 43 miljoen euro.

Het is dé topprioriteit van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) in het nieuwe bestuursakkoord voor 2019-2025: een moderne kazerne voor politie en brandweer. Zowel het huidige gebouw van het brandweerkorps als dat van het politiekorps is niet meer aangepast aan de noden van de tijd. De brandweerkazerne in de Vrijheidsstraat is hopeloos verouderd en slecht gelokaliseerd. Het politiehuis is een glazen huis en dat is niet zo’n goed idee in tijden van terrorisme.

43 miljoen euro

Probleem: een veiligheidskazerne zou wel eens enorm duur kunnen worden. Een gelijkaardig project in Hasselt kostte 43 miljoen euro. Mogelijk rekent Christoph D’Haese op de financiële hulp van andere gemeenten in de brandweerzone, maar volgens Geraardsbergs burgemeester Guido De Padt (Open Vld) zal daar wel iets moeten tegenover staan. “We weten allemaal dat de brandweerkazerne in Aalst niet meer van deze tijd is. Logisch dus dat Aalst aanstuurt op de bouw van een nieuwe kazerne. De discussie zal zijn wie ze financiert. Normaal is dat de stad of gemeente en krijgt de brandweerzone de erfpacht van het gebouw”, zegt hij.

Als Aalst rekent op een financiële bijdrage van de andere gemeenten in de Hulpverleningszone Zuid-Oost dan zou de stad wel eens van een kale reis kunnen terugkeren. “Als men van ons financiële steun verwacht, moet men ook kunnen aantonen dat onze gemeente er baat bij heeft bij de nieuwe kazerne in Aalst”, zegt burgemeester De Padt (Open Vld).

Gebouwen verkopen

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is positief. “De nodige budgetten zullen voorzien worden in de meerjarenplanning. Laat ons niet vergeten dat we er de verhuis van politie en brandweer strategisch belangrijke plekken vrijkomen. De site in de Vrijheidsstraat zou door verkoop of ontwikkeling opbrengsten met zich mee kunnen brengen”, zegt de burgemeester van Aalst. “De concrete berekening zal in het begin van de nieuwe legislatuur gebeuren”, belooft de burgemeester. De exacte locatie zal ook nog worden bekeken. Mogelijks komt de nieuwe kazerne aan de rand van de Ring, op de Tragel of de Siesegem.