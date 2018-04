Nieuwe toeristische brochure 'Het belfort binnenstebuiten' 04 april 2018

'Het belfort binnenstebuiten', zo heet de nieuwste brochure van de toeristische dienst van Aalst. "Met deze brochure kan elke individuele bezoeker zelf op zoek gaan naar wat dat bijzondere historische gebouw, dat sinds 1999 erkend is als Unesco-werelderfgoed, op de Grote Markt te bieden heeft", zegt schepen van Toerisme Mia De Brouwer. "Al te lang is het belfort niet toegankelijk geweest en ik heb dat altijd betreurd. En dus ben ik zeer enthousiast dat naast gegidste bezoeken nu ook de individuele, misschien toevallige bezoeker al dit moois en interessants binnenin het belfort kan ontdekken. Via een smalle wenteltrap kom je tot bovenin de belforttoren, 42 meter of 136 treden boven de begane grond."





Het belfort is vanaf april voor de individuele bezoeker toegankelijk elke derde zondag van de maand van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis. De brochure is te koop in toerismekantoor op de Hopmarkt, in het museum en op de dagen dat het belfort geopend is, ter plaatse. Ze kost 2 euro. (RLA)