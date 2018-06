Nieuwe tests na sturen onder invloed van drugs 26 juni 2018

Aaron V.B. moest gisteren verschijnen voor de rechtbank nadat hij een positieve speekseltest had afgelegd achter het stuur. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Toen de politie hem opmerkte in Nieuwerkerken op 29 mei vorig jaar maanden ze hem aan om langs de kant te gaan staan. Na een tijdje ging de man uiteindelijk toch aan de kant en kwamen de agenten naar hem toe. Toen ze aan zijn wagen stonden, drukte hij het gaspedaal opnieuw stevig in en reed hij weer even vooruit. Enkele meters verder bleef hij toch staan, waarop hij getest kon worden. De test was positief op cannabis. De advocaat van de beklaagde beweerde dat hij intussen van de drugs af was. "Vlak na het ongeval liet hij zich al behandelen", aldus Kjell Verleysen. Politierechter Mireille Schreurs wou echter recentere testen zien en stelde de zaak uit naar 9 juli om meer duidelijkheid te krijgen. (KBD)