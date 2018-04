Nieuwe start voor Friends 18 april 2018

Sophie Thybaert en Gianni D'Hulster hebben aan vrienden, familie en klanten hun vernieuwde zaak Friends in de Kattestraat voorgesteld. Het terras werd omgetoverd tot een speelparadijs voor de jeugd, en dat midden in het stadscentrum. "Op zonnige dagen hebben wij nu het ideale terras om te genieten van een frisse cocktail of een glaasje bubbels", zeggen Sophie en Gianni. "We serveren bij Friends onze gespecialiseerde koffies en uitgebreide ontbijtjes. Voor de gezonde mensen onder ons zijn er de meest trendy en up-to-date smoothies, acai bowls en toasts", zegt het duo.





(RLA)