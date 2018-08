Nieuwe Sint-Annabrug staat al op 'probleemlijst' Rutger Lievens

16 augustus 2018

09u27 10 Aalst De nieuwe Sint-Annabrug in Aalst staat op de 'probleemlijst' van de Vlaamse Waterweg. Opmerkelijk, want de opening van de kantelbrug dateert nog maar van 2011.

De meeste Aalstenaars herinneren zich nog de groene hefbrug over de Dender tussen Werfplein en Rechteroever. De hefbrug werd gebouwd in 1942 en hield het vol tot 2011, toen ze vervangen werd door de huidige kantelbrug met een doorvaarhoogte van 5,95 meter. Of deze brug het even lang zal volhouden is af te wachten, want er zijn al kosten aan.

Aan de huidige Sint-Annabrug over de Dender werd ernstige schade vastgesteld ter hoogte van de koppen van de funderingspalen. De Vlaamse Waterweg heeft nu een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de schade. Er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. In de loop van 2018 wordt een herstelprocedure voorbereid.

