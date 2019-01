Nieuwe opnames van De Rechtvaardige Rechters in Utopia Rutger Lievens

24 januari 2019

19u24 0 Aalst In februari en maart zijn er in Utopia in Aalst nieuwe opnames van het Radio 2-programma De Rechtvaardige Rechters. Je kan er bij zijn, maar je moet wel op voorhand inschrijven.

“Vanaf 26 februari geven ze opnieuw streng en rechtvaardig maar vooral spitsvondig commentaar op het nieuws. Je mag samen met opperrechter Jo Van Damme heel wat toppers verwachten in Aalst”, zegt de stad Aalst.

“Per opnamedag worden er twee uitzendingen opgenomen. Je kan per uitzending kaarten reserveren. De opname van de eerste uitzending start om 19.30 uur, de tweede opname begint om 21 uur. Een opname bijwonen is gratis maar reserveren is noodzakelijk”, aldus de stad.

Inschrijven voor een opname in februari of maart kan vanaf maandag 28 januari om 10 uur. Let op, dit kan wel enkel online via de website www.utopia-aalst.be, telefonisch (053/72 38 51) of aan het onthaal van Utopia tijdens de service-uren. Er zijn per opname 90 plaatsen beschikbaar. De inschrijvingsdatum voor de opnames van april en mei wordt later bekend gemaakt.

Opnamedata: 26 februari (twee opnames), 14 maart (twee opnames), 26 maart (twee opnames), 9 april (twee opnames), 23 april (twee opnames), 7 mei (twee opnames) en 21 mei (twee opnames).

De uitzendingen op Radio 2 zijn gepland in het voorjaar, vanaf eind februari. Telkens op zaterdag van 10 tot 11 uur en op zondag van 12 tot 13 uur de herhaling.