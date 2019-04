Nieuwe Mobit-gebruikers krijgen 5 euro fietstegoed Rutger Lievens

11 april 2019

16u55 2 Aalst Als je je nu registreert bij het Mobit-deelfietsensysteem in Aalst krijg je een fietstegoed van 5 euro. De eerste 400 nieuwe gebruikers die zich tussen 5 april en 5 mei registreren krijgen de 5 euro.

De stad wil dat de Aalstenaar voor korte verplaatsingen meer de fiets gebruikt. Daarom promoot de stad de deelfietsen van Mobit en geeft ze aan de eerste 400 nieuwe gebruikers 5 euro fietstegoed.

Op www.aalst.be kom je meer te weten over het fietsdeelsysteem met de groene fietsen. “Mobit-deelfietsen hebben geen vast parkeerstation maar zijn ‘free floating’. Je kunt deze fietsen enkel ontlenen en parkeren binnen de ‘operationele zone’, een virtueel afgebakend deel van de stad. In de Mobit-app herken je de operationele zone aan de groene lijn. Het virtueel afbakenen gebeurt door middel van gps. Gebruikers kunnen fietsen ontlenen in één van de 14 zones en vervolgens stallen in dezelfde of een andere parkeerzone. Een rit kort pauzeren kan op elke locatie”, zegt de stad Aalst.