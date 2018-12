Nieuwe koffiebar Coffee&Crumble tussen Keizershalparking en Keizersplein: “Van ‘stinkhoek’ naar groen en gezellig terras” Rutger Lievens

14u14 0 Aalst Volgende week opent in Aalst een nieuwe koffiebar Coffee&Crumble. De zaak bevindt zich tegenover het onthaalcomplex van de vroegere Keizershallen, nu het stedelijk trefcentrum. Het is een vergeten hoekje in Aalst, maar Peggy Van De Brempt wil er een van de gezelligste plekjes van de stad van maken.

Peggy Van De Brempt was al een tijdje op zoek naar een geschikt pand. “Omdat we het niet direct vonden, ben ik met een foodtruck begonnen. Net nu die foodtruck klaar is om buiten te rollen, stootte ik op dit nieuwe pand aan de achterkant van de vroegere personeelsdienst van de stad aan het Keizersplein”, zegt ze.

Coffee&Crumble bevindt zich tegenover het onthaalcomplex. Op het eerste gezicht niet meteen de gezelligste plek van Aalst, maar daar wordt aan gewerkt. “De stad heeft plannen om hier een groene binnenplaats van te maken. Er komen nieuwe terrastegels. Tegen maart volgend jaar zal het er hier helemaal anders uitzien. Alle mensen van buiten Aalst die de stad bezoeken, passeren hier, wanneer ze zich parkeren op de Keizershallenparking”, zegt ze. Een heel erg goeie ligging dus. “Dit wordt echt een koffiebar, waar we de nadruk zullen leggen op verse producten, lokale bieren en lekkere taartjes.”