Nieuwe kleuterschool SJC verwelkomt kinderen (na spoedverbouwing) Rutger Lievens

03 september 2018

13u30 0 Aalst Het Sint-Jozefscollege in Aalst is in de Pontstraat met een nieuwe kleuterschool gestart. In de school is er plaats voor drie klassen met in totaal 80 leerlingen. Het SJC verbouwde enkele huizen op een drietal maanden tot een school.

Directeur Jan Ombelets en de leerkrachten van het SJC verwelkomden op de eerste schooldag 66 kleuters in de nieuwe school. "Het is de bedoeling dat, met de instappende leerlingen dit schooljaar, er 80 leerlingen hier les zullen volgen", zegt directeur Ombelets. "We kunnen ons nu een volwaardige basisschool noemen. Kinderen kunnen nu vanaf de kleuterleeftijd tot ze naar het secundair gaan bij ons terecht. Onze lagere school telt 324 leerlingen", zegt Ombelets. De muren kunnen nog een likje verf gebruiken en de tuin is ook nog niet klaar, maar de lessen kunnen starten. "Er is hard en snel gewerkt de voorbije maanden en weken, maar de school is instapklaar."

Kristel Verstraeten en haar man brachten Kato (3) naar haar nieuwe school. "Er was eventjes sprake van klascontainers, maar ik ben blij dat het af is geraakt", zegt Kristel. Ze hebben de klus op 3 maanden geklaard, straf. Wij kiezen voor het SJC omdat ze hier later kan doorvloeien naar het lager en secundair in de Pontstraat zonder dat we in de lange wachtrij voor de school moeten gaan staan om haar in te schrijven."