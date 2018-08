Nieuwe interventiekledij voor MUG-team ASZ Frank Eeckhout

01 augustus 2018

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis campus Aalst neemt woensdag 1 augustus nieuwe interventiekledij voor de Medische Urgentiegroep (MUG) in gebruik.

Eind februari 2018 is een nieuw Koninklijk Besluit opgesteld dat de wet in verband met interventiekledij moet verduidelijken en vergemakkelijken. Niet enkel ambulanciers, maar iedereen die dringende geneeskundige hulpverlening uitoefent, moet voldoen aan het nieuwe KB. "De interventiekledij moet verplicht in het fluo geel met enamel blauw zijn. Daarnaast moet deze kledingcombinatie voldoen aan de hoogste klasse 3 uit de norm voor hoge zichtbaarheid. Bovendien moet deze kledij verplicht voorzien zijn van een groene (verpleger), rode (arts) of blauwe (ambulancier) star of life", laat communicatieverantwoordelijke Dorien Buyst weten.