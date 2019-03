Nieuwe hippe hotspot: ‘Bonnette’ opent in vroegere kousenfabriek Rutger Lievens

20 maart 2019

18u31 0 Aalst Drie ondernemende vrouwen zijn met ‘Bonnette’ gestart in een vroegere kousenfabriek aan de Leo De Bethunelaan in Aalst. Liesbet Allaer van LesElles, Lieselot Jonnaert van Lots Flower Art en Julie Backaert van Carte Blanche openen op 29 maart de nieuwste hotspot voor hipsters.

De dames kozen een prachtig industrieel pand dat vroeger dienst deed als ‘bonnetterie’ van de familie Wellekens, een fabriek in breigoed dus. “De bonnetterie startte na de Eerste Wereldoorlog. Dit was het eerste huis dat gebouwd werd aan de Leo De Bethunelaan in 1923. Van 1973 tot 2000 was er geen fabriek meer op deze plek maar ‘t Soete Huys”, zeggen de dames van Bonnette.

Vanaf dit weekend opent Bonnette. De ondernemende vrouwen noemen het zelf een plek voor ‘slow shopping’, met fashion, groen, interieur en skincare. Naast de collectie van LesElles en de planten en bloemen van Lots zullen er in samenwerking met Carte Blanche workshops en events plaatsvinden. “De zoektocht naar creatieve vrouwen die iets willen doen in dit pand gaat verder. We zijn voornamelijk op zoek naar een partner die hier lekker eten wil serveren. Er zitten hier best wel wat bedrijven in de buurt en de mensen die daar werken zouden in Bonnette een creatieve lunch kunnen komen eten”, zegt Liesbet.