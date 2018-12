Nieuwe grote katholieke scholengroep Priester Daens College komt er niet Rutger Lievens

21 december 2018



Het Sint-Augustinusinstituut en het SMI trekken zich terug uit de nieuwe scholengroep Priester Daens College. Het nieuwe Priester Daens College zou 19 scholen groeperen, goed voor zo’n 7.500 leerlingen en 1.100 personeelsleden, maar het ziet er niet naar uit dat dat nu zal gebeuren.

“Deze week hebben de raden van bestuur van de vzw Sint-Augustinusinstituut, de vzw Sint-Jozef (basisscholen De Bloesem Kerksken en Sint-Gorik Haaltert) en de vzw KOLVA (Sint-Maarten basisscholen en secundair) besloten om zich met onmiddellijke ingang terug te trekken uit de nieuw te vormen scholengroep, het Priester Daens College”, laat Peter Dossche, woordvoerder van het SMI, weten.

“Het voorbije anderhalf jaar hebben een aantal werkgroepen met vertegenwoordigers uit de deelnemende scholen de fusie voorbereid rond thema’s als pedagogisch project, kwaliteitszorg, secundair onderwijs, basisonderwijs, begroting, communicatie, logistiek, patrimonium, … Daarbij werd steeds getracht om de oorspronkelijke uitgangspunten van alle partners te respecteren. Het Priester Daens College zou een bestuurlijke fusie van zes vzw’s worden met respect voor de eigenheid en autonomie van de twintig betrokken scholen”, aldus het SMI.

Geen consensus

“Na maandenlang intensief overleg en inspanningen van alle betrokken vzw’s bleek er uiteindelijk onvoldoende consensus te bestaan over een aantal essentiële punten. Zo konden er te weinig garanties gegeven worden om de schooleigen projecten te realiseren en bleven de optimalisatie- en innovatiemogelijkheden die de schaalvergroting van de scholengroep kan bieden, onderbenut”, zegt Dossche.

Diep ontgoocheld

De andere scholen, onder meer DvM en VTI, bekijken hoe ze in een kleinere groep het pedagogisch project van het Priester Daens College toch kunnen realiseren.

“De drie resterende vzw’s zijn diep ontgoocheld”, aldus de vertegenwoordigers van het VTI. “We hebben vastgesteld dat het draagvlak om de fusie van 6 schoolbesturen vanaf 1 januari succesvol te laten ingaan, er niet meer is. Dit is een historisch gemiste kans. We vrezen dat het katholiek onderwijs in de brede regio hier de dupe van is. Een degelijke en kwalitatieve uitbouw van het onderwijsaanbod in onze regio, kan enkel maar door een schaalvergroting.’’