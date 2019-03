Nieuwe fietsweg langs de Dender: vanaf zomer fietsen langs het water van Aalst naar Gijzegem Rutger Lievens

19 maart 2019

17u28 0 Aalst De aanleg van een nieuwe fietsweg langs de Dender tussen Aalst en Gijzegem is van start gegaan. Nu is er nog een ‘missing link’ tussen de Tragel en de Doorsteeklaan, waardoor je niet aan de Dender kan blijven fietsen. Vanaf de zomer komt daar verandering in.

De Provincie Oost-Vlaanderen startte vorige week met de aanleg van een nieuw fietspad langs de Dender tussen de Tragel en de Doorsteeklaan in Aalst. “Voor de provincie is deze schakel een belangrijke missing link voor de fietsroute tussen Aalst en Dendermonde. De provincie treedt op als bouwheer voor de aanleg van deze fietsweg langs de Dender. De provincie investeerde 215.000 euro in deze nieuwe fietsinfrastructuur. Het Vlaams gewest zal 50% subsidiëren via het Fietsfonds”, klinkt het.

“De Tragel is een belangrijke bovenlokale schakel voor woon-werk, woon-school en woon-winkelverkeer. Deze fietsas is onderdeel van een bovenlokale functionele fietsroute (BFF). Ze verbindt de steden Aalst en Dendermonde met elkaar. Dit jaagpad langs de Dender is ook een onderdeel van het provinciaal netwerk langeafstandsfietspaden (LAF)", aldus de provincie.

De totale afstand van de nieuwe fietsweg bedraagt 400 meter. De fietsweg zal aangelegd worden op een breedte van 3 meter in asfalt. De stad Aalst zal verlichting voorzien. Tegen de zomer 2019 zal deze nieuwe fietsweg klaar zijn. Als gevolg van deze realisatie zullen de fietsers in Aalst niet langer een omweg hoeven te maken via de Bergweg en de Doorsteeklaan. In 2020 start de stad Aalst bijkomend de heraanleg van de straat Tragel, vanaf de Bergweg tot aan het viaduct. Een nieuw breed fietspad langs de Dender zal worden aangelegd. Op die manier wordt deze belangrijke bovenlokale functionele fietsroute stap voor stap veiliger en comfortabeler gemaakt.