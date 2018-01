Nieuwe carnavalsmunten in omloop 02u49 0 Repro Rutger Lievens Schepen Mia De Brouwer met de carnavalsgadgets van dit jaar.

De carnavalsmunt van 2018 is verkrijgbaar in het infopunt voor toeristen op de Hopmarkt in Aalst. "Voor het vijfde opeenvolgende jaar kan je in het toerismekantoor op de Hopmarkt de carnavalsmunt aanschaffen. Zoals elk jaar staat op de ene kant het Aalsterse belfort en op de andere kant de carnavalsaffiche van het betreffende jaar", zegt schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA).





"Het wordt stilaan een mooie verzameling. Naast de munten kan je in het infokantoor ook terecht voor andere hebbedingetjes rond carnaval. Er is een postkaart, een pin, een medaille, een vlag en een ets. Ook affiches zijn beschikbaar. Alles natuurlijk zolang de voorraad strekt."





De munt is voor 2 euro verkrijgbaar via de verdeelautomaat. (RLA)





Repro Rutger Lievens De carnavalsmunt van 2018.