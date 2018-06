Nieuwe bestemming voor pastoriegebouwen 05 juni 2018

02u40 1

Het stadsbestuur heeft de nieuwe bestemming van de pastoriegebouwen van Nieuwerkerken en Meldert vastgelegd. "Wat Nieuwerkerken en Meldert betreft is er een oplossing. In Nieuwerkerken komt er een multidisciplinair therapiecentrum. Kinderen met een beperking krijgen er therapie. 's Avonds en in het weekend zullen de pastorie en de pastorietuin ter beschikking staan van de inwoners en verenigingen. De pastorie van Meldert wordt een 'Huis van de Streek' met een museumcafé, een toeristisch infopunt en een streekwinkel", zegt interim-burgemeester Karim Van Overmeire (N-VA). "Ook hier zijn er vergaderzalen en een tuin die door de lokale gemeenschap kunnen gebruikt worden. De definitieve beslissing over de concessies valt natuurlijk op de gemeenteraad maar dit zijn sterke voorstellen. Net als de kerk maakt de pastorie deel uit van de ziel van een lokale gemeenschap. Door een goede nieuwe bestemming te vinden voor de beide gebouwen blijft ook dit erfgoed bewaard."





Voor pastorie van Baardegem is er geen enkel dossier ingediend en kon er dus geen beslissing worden genomen. (RLA)





Meer over Meldert

politiek

Nieuwerkerken