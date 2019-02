Nieuwbouw Golfclub De Kluizen is af: “Dineren in restaurant Controverse met zicht op negen holes” Rutger Lievens

06 februari 2019

18u03 0 Aalst Aalst heeft er een culinaire hotspot bij: voortaan kan je smaakvol dineren met zicht op de negen holes van Golfclub De Kluizen aan de Zandberg. Restaurant Controverse opende er de deuren in het nieuwe gebouw dat er werd neergepoot.

Zeventien jaar geleden startte Nick De Jonge (50) golfclub De Kluizen in Aalst op het terrein tussen de Zandberg en de Affligemdreef. “Deze veertien hectare grond was eigendom van mijn grootvader, die een verkavelaar was. Hij bouwde verkavelingen in deze buurt en het was zijn bedoeling om ook deze gronden, waar nu het golfterrein is, uiteindelijk te verkavelen. Toen kwam er een nieuw gewestplan en werd dit ingekleurd als recreatieterrein”, zegt Nick De Jonge.

800 leden

Een bevriend golfer gaf hem het idee om een golfclub op te richten. “Zelf was ik niet echt gepassioneerd door golf, maar een vriend van mij gaf les. Het werkte, want het eerste jaar hadden we meteen 200 leden. We groeiden van zes holes naar de negen holes van vandaag. We bouwden een clubhuis uit tot een plek waar onze spelers konden eten. Ondertussen zitten we aan 800 leden.”

Golf is in de perceptie de sport van de bedrijfsleider die met zijn handelscontacten een balletje gaat slaan en tussendoor een dikbetaald contract binnenhaalt. “Ik heb ooit eens in een interview gezegd dat bij ons ook de bakker en de postbode lid zijn. Natuurlijk maakte die journalist daar de titel van het artikel van. Bij ons is golfen betaalbaar: 900 euro voor een volledig jaar. In Oudenaarde betaal je 3.000 euro.”

“Alleszins kunnen bedrijven nu gebruik maken van onze nieuwe meetingroom met zicht op het golfterrein. Vroeger hadden we daar te weinig plaats voor”, zegt Nick. “De bedrijven van Aalst Noord en Aalst Zuid hadden hier al hun nieuwjaarsreceptie dit jaar.” Naast de grote ruimte voor recepties zijn er vier vergaderzalen in de club.

Controverse

Terwijl eten op de club vroeger toch meer iets voor de leden was, is er op de gelijkvloerse verdieping nu een volwaardig restaurant dat open is voor iedereen. “’s Middags zit het al goed vol in ons restaurant Controverse. Ik denk dat het ‘s avonds ook wel zal volzitten binnenkort. Mensen moeten het nog wat leren kennen”, zegt De Jonge. Het gebouw is nu ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Aan ecologie is eveneens gedacht met zonnepanelen op het dak en vier laadpalen voor de deur voor elektrische wagens.