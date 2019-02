Nieuw: unieke pin van Enrico Le Clair - of was het L’Eclair? Rutger Lievens

22 februari 2019

16u24 0 Aalst Prins Enrico is 40 jaar prins en iedereen zal het geweten hebben. Zijn fans hebben nu een vrij unieke pin gemaakt. Het is hun manier om de prins van Europa te eren.

Op de pin zien we ‘I love’ en dan het gezicht van Enrico en een ‘eclair’. Op de pin staat dus ‘I love Enrico Le Clair - of was het L’eclair? “We hebben er een paar van laten maken, eigenlijk alleen voor de collega’s van onze stadsdienst”, zegt Yoni De Wolf. “Het is een tribute voor Enrico. We hebben nog enkele pins over die we verkopen aan 2 euro.”