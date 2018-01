Nieuw sportcomplex met kunstgras kost 3 miljoen euro 01 februari 2018

Met de ontwikkeling van twee kunstgrasvelden op de terreinen van Eendracht Nieuwerkerken is een investering gemoeid van bijna 3 miljoen euro. Schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V) gaf op de gemeenteraad enkele cijfers over de mogelijke toekomstige ontwikkeling. "De aankoop van de gronden door het SportAG kost 250.000 euro, het hockeyveld is geraamd op 660.000 euro, het kunstgrasveld voor de voetbalploeg kost 550.000 euro en het nieuwe gebouw met kantines en kleedkamers zal geschat op 1,5 miljoen euro komen", zei schepen Uyttersprot op een vraag van gemeenteraadslid Sam Van de Putte (sp.a). Hannah Verdoodt van het SportAG verduidelijkt dat de onderhandelingen met Eendracht Nieuwerkerken en de Aalsterse hockeyclub nog lopende zijn. "De deal zou zijn dat Eendracht Nieuwerkerken haar gronden overdraagt aan het SportAG. In ruil daarvoor realiseren wij de kunstgrasvelden en de nieuwe infrastructuur. De gesprekken worden gevoerd, maar er is nog geen overeenkomst", zegt zij. (RLA)