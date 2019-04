Nieuw ‘schip op poten’ van Jan De Nul is even hoog als de Eiffeltoren Rutger Lievens

08 april 2019

18u50 7 Aalst Met uitgestrekte hoofdkraan en palen op maximale waterdiepte is het nieuwe schip van baggerbedrijf Jan De Nul uit Aalst even hoog als de Eiffeltoren. De Nul bouwt ‘het schip op poten’ in China voor de installatie van hoge windmolens van 270 meter hoog.

De voorbije jaren bouwde De Nul mee aan windparken op zee in België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Dendemarken, Finland en Duitsland. Windmolens worden alsmaar hoger en groter en dus moeten de schepen die ze plaatsen ook groter. “De offshore windsector wereldwijd investeert in de ontwikkeling van een nieuwe generatie van offshore windturbines. Deze turbines kunnen meer dan 270 meter hoog zijn en hebben wieken van 120 meter lang. De offshore installatieschepen die momenteel op de markt beschikbaar zijn, ondervinden meer en meer moeilijkheden om deze nieuwe turbines, met hun enorme afmetingen en installatiehoogtes, en de steeds grotere funderingen te installeren”, zegt Jan De Nul Group.

In China wordt daarom op bestelling van Jan De Nul Group een gigantisch schip gebouwd: de Voltaire. Dankzij dit schip kunnen tot op 80 meter diepte windturbines verankerd worden. “Dankzij een hoofdkraan met een ongeëvenaard hefvermogen van meer dan 3.000 ton kan dit hefeiland de hernieuwbare energiesector helpen om een nieuwe generatie van windmolenparken op zee te bouwen. Het schip moet in 2022 klaar zijn”, zegt De Nul.

Toenemende vraag naar groene energie

“We maken ons klaar voor de nieuwe generatie van offshore windprojecten. Bij de oplevering in 2022 zullen we de nieuwste offshore windturbines en funderingen op een efficiënte manier kunnen installeren. Deze investering is een logische stap vooruit in de verdere uitbouw van onze offshore windafdeling. Enerzijds zal dit derde jack-up schip ons helpen om ons groeiend aantal offshore windparkprojecten wereldwijd uit te voeren. Anderzijds erkennen we de globale trend naar grotere windturbines om in te spelen op de toenemende vraag naar groene energie. De Voltaire zal alle vereiste specificaties hebben om deze toekomstige uitdagingen aan te gaan”, zegt Philippe Hutse, Offshore Director bij Jan De Nul Group.

De Voltaire zal op het vlak van milieu aan alle eisen voldoen. “De nieuwste generatie van Jan De Nul’s schepen is uitgerust met een filtertechniek voor uitlaatgassen die voldoet aan de strenge Europese richtlijnen inzake emissies op het land en op binnenwateren”, zegt het bedrijf.