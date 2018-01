Nieuw premiestelsel 'Wonen boven winkels' 23 januari 2018

02u47 0 Aalst Om wonen in het kernwinkelgebied van Aalst nog aantrekkelijker te maken, lanceert de stad een nieuw premiestelsel, 'Wonen boven winkels'.

"Vroeger woonde de winkelier achter of boven zijn winkel. Geleidelijk aan trokken de handelaars weg en werden de soms fraaie woningen herleid tot opslagruimte. Ook de komst van winkelketens veroorzaakte een leegloop. Uit een bevraging in 2017 bleek echter dat er nog heel wat mogelijkheden zijn om opnieuw meer woongelegenheden boven winkels te creëren", zegt de stad Aalst. Dus werd het premiestelsel 'Wonen boven winkels' uitgewerkt. "Kandidaten die hun aanvraag groeperen kunnen tot vier premies combineren met een maximum van 15.000 euro per pand", aldus de stad. "Wij lanceren dit jaar trouwens niet één, maar twee nieuwe premiestelsels: naast 'Wonen boven winkels' werd eerder deze maand ook het 'Prikkelproject Watertorenwijk' gelanceerd. Via dit project krijgen bewoners van een bepaald gebied in de Watertorenwijk een duwtje in de rug om hun woning op te knappen." Meer info op www.wonenaalst.be. (RLA)