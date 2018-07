Nieuw kapsalon in Nieuwerkerken Rutger Lievens

26 juli 2018

09u52 0 Aalst Ferhairea is het nieuwste kapsalon van Nieuwerkerken. Dayane Maia Ferreira (30) maakt haar droom waar en start een eigen kapperszaak.

Het kapsalon bevindt zich in de Sint-Rochusstraat in Nieuwerkerken. "Ik heb 13 jaar ervaring als kapster", zegt Dayane. "Ik heb in verschillende kapsalons ervaring kunnen opdoen, in Welle, Denderleeuw en Ninove. Oorspronkelijk ben ik afkomstig uit Liedekerke. Ik wou in Nieuwerkerken een kapsalon omdat het dichtbij mijn klanten uit Denderleeuw en Welle ligt en het is vlakbij Aalst. Ferhaira is een nieuw en jong kapsalon dat gebruik maakt van bioproducten."