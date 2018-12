Nieuw ‘Geel Boeksken’ van De Draeckenieren is klaar: “Tegengewicht tegen de opgeklopte praat van politieke partijen” Rutger Lievens

13u52 2 Aalst ‘Testeroever’ is de titel van het nieuw ‘Geel Boeksken’ van De Draeckenieren uit Aalst. De vereniging belichaamt de satire en spot waarvoor Aalst zo bekendstaat en uit dat in hun jaarlijks Geel Boeksken. Politici worden daarbij niet gespaard.

“In ons nieuwe Gele Boekje grasduinen we in het thema ’testeroever’. Onze grensverleggende schrijfsels staan vaak draaks op de werkelijkheid”, zegt Opperdraeck Luc Moereels. “Ofwel is het er ‘gralijk oever’, ofwel gaan de teksten over iemand of niemand of over iets of niets. Bovenal wil het Geel Boeksken een verademing zijn voor de betuttelende en opgeklopte praat waarmee politieke partijen de Aalstenaars in de kranten, op Facebook en Twitter de voorbije maanden volpropten.”

“De Draeckenieren hebben het onder meer over items als de Dwarsligger, de fietsenstalling op de Werf, de klimschouw op Schotte, een bibliotheek gevuld met utopische bloemlezingen en allerhande ‘digitaliteiten’, de realisatie van het tunnelplan, de straatnamen, GAS-boetes”, aldus De Draeckenieren. “Het gele kleinood heeft als voertaal voornamelijk het Oilsjters, maar een aantal artikelen en commerciële aankondigingen zijn niet in het dialect, zodat Dendermondse dorpeIingen ook nog iets kunnen Ieren”, klinkt het unaniem bij de Draeckenieren. Ook het boek van burgemeester D’Haese wordt niet over het hoofd gezien.

Het Gele Boekje spendeert ook aandacht aan Aalsterse figuren als Karel Baert en Jef Van De Steen. Met tussendoor grappige reclames en mopjes. Het Gele Boekje is vanaf nu te koop in vele Aalsterse cafés en kost 4 euro.