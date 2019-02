Nieuw Eendracht-stadion kan op site Gates, maar eerst beter voetballen Rutger Lievens

06 februari 2019

12u21 3 Aalst De stad Aalst heeft zes locaties geselecteerd die in aanmerking komen om er een nieuw stadion voor Eendracht Aalst te bouwen. Een van de geschikte locaties zou de Gates-site in Erembodegem zijn. Voor er een nieuw stadion kan komen, moeten de sportieve resultaten van Eendracht wel een pak beter.

“Dit is een explosief dossier, maar stap voor stap proberen we het helemaal te ontmijnen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). “De stad moet rekening houden met 101 factoren”, zegt Verdoodt. “Een gepaste locatie, een goede ontsluiting, een correcte benadering van de betrokken eigenaars en omwonenden… En we kijken ook richting de club zelf, die nog duidelijk moet maken wat de precieze noden en wensen zijn. We blijven trekken aan de kar en zitten binnenkort opnieuw samen”, zegt de schepen. “Zo kan er misschien toch nog een nieuw stadion komen voor Eendracht en bij uitbreiding voor heel Aalst.”

Gates

Een van de locaties zou de Gates-site zijn in Erembodegem. Sinds de verhuis van het bedrijf is daar ruimte beschikbaar om iets mee te doen. Ook de Siesegemkouter en terreinen tussen de E40 en de wijk Terjoden werden in het verleden al genoemd als goede locatie voor een nieuw stadion. Het bestuur van Eendracht Aalst geeft aan TV Oost zelf toe dat een nieuw stadion op dit moment eigenlijk niet aan de orde is, door de tegenvallende sportieve resultaten.

Als we morgen zouden zakken naar een lagere reeks, dan is er minder druk op de ketel om een nieuw stadion te bouwen Dirk Adriaenssens (CEO Eendracht Aalst)

Eendracht Aalst staat momenteel voorlaatste in de Eerste Amateurliga. Degraderen zou ook extrasportieve gevolgen hebben. “Als we morgen zouden zakken naar een lagere reeks, dan is er minder druk op de ketel om een nieuw stadion te bouwen”, zegt de CEO van Eendracht Aalst, Dirk Adriaenssens. “Onze stadioninfrastructuur behoort dan weer tot de beste van de reeks”, zegt hij. Mocht Eendracht op termijn promoveren zou de club wel in de problemen kunnen komen door de verouderde infrastructuur.

“Mobiliteit is een probleem”

Volgens Marleen Stallaerts van de Fietsersbond Aalst en kenner van de Erembodegemse mobiliteit is de site Gates geen ideale locatie voor een voetbalstadion. “Neen, hélemaal niet. Het is hier in Erembodegem nu al moeilijk op vlak van mobiliteit. Of er moet een goede toegangsweg van de Ninovesteenweg of Brusselbaan mogelijk zijn, maar dan moet je of de Leuvestraat over, of natuurgebied Kapelle en Wellemeersche door. Een stadion kan best aan de rand van de stad, dicht bij een grote invalsweg”, zegt zij.