Nieuw concept Pikkeling is voltreffer Oogstfeest lokt over hele weekend 20.000 bezoekers Frank Eeckhout

29 juli 2018

18u57 1

Het nieuwe driedaagse concept van De Pikkeling mag meteen al een voltreffer genoemd worden. "Op vrijdag zakten zo'n 2.000 bezoekers af naar de hoeve in Meldert. Over het hele weekend hebben we 20.000 belangstellenden geteld", zegt Erwin Sabbe.

Hoeve de Croes vormde het voorbije weekend het decor voor de 49ste Pikkeling. Dit oogstfeest brengt een ode aan de vreugde om de oogst. De karakteristieke Vlaamse oogsttaferelen worden natuurgetrouw gedemonstreerd. Typische streekgerechten worden gepromoot en er wordt ruime aandacht besteed aan de internationale folklore. Publiekstrekker bij elke editie is de oogst. "Met pik en haak worden de graanhalmen gemaaid per schoof. De ongebonden schoven worden zorgvuldig neergelegd. De neerliggende halmen is in oorsprong een 'Pikkeling'. Hierna – meestal gebeurt dit door de vrouwen – worden deze schoven vastgebonden. Dit gebeurt met een handgreep strohalmen, die in het midden van de schoof vastgesnoerd wordt. Dan worden de schoven rechtgezet zodat deze nog een paar dagen kunnen drogen", vertelt Erwin Sabbe.

Enkele vaste waarden komen elk jaar terug in De Pikkeling. "Het Oogstfeest start met de opening van het bloementapijt op Moorsel Dorp. Paul Stockman zorgt elke keer opnieuw voor een prachtige creatie. Voor de aanleg heeft hij de hulp van een vijftigtal vrijwilligers uit de regio. Elk jaar kunnen onze kleinste pikkelingbezoekers hun fantasieën de vrije loop laten gaan tijdens onze vertellingen in het kinderdorp. Hier worden sprookjes voorgelezen. De kinderen worden op een bepaald uur voor het podium opgehaald en gaan dan in groep naar het kinderdorp. Dit geeft de ouders de kans om rustig te genieten van onze optredens en de veldactiviteiten. Daarnaast zijn er voor de kinderen én volwassenen ook nog heel wat andere leuke activiteiten."

De bezoekers genoten met volle teugen van De Pikkeling. Voor het gezin van Marc Broos en Ingrid De Tandt uit Affligem was het de eerste dat ze met hun twee kinderen naar het oogstfeest afzakten. "Het is vooral leuk dat de kinderen zien hoe de boerenstiel vroeger was. Voor hen is het evident dat er hooi is voor paarden en koeien. Nu weten ze ook waar dat hooi vandaan komt", zegt het koppel. Veel meer kunnen ze niet kwijt, want de jongste van de twee sleurt mama haast mee naar het strobalenparcours even verderop.

Daar vliegt het stof in het rond. "Papa, papa ik wil daar ook op", horen we de 9-jarige Quinten roepen. Als hij enkele minuten later terug is, glinsteren zijn oogjes van de pret. "Dat was echt leuk. Je kan er paardje rijden en er is een tunnel waar je door moet", schatert hij.

De festiviteiten in Hoeve de Croes duurden nog tot diep in de nacht.