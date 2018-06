Nieuw buddy-project voor vluchtelingen 13 juni 2018

02u52 0

In Aalst start er een nieuwe buddywerking voor vluchtelingen. Enkele geëngageerde Aalstenaars hebben zich verenigd en zetten zich in voor vluchtelingen die in onze regio terechtkomen. "Vroeger maakte onze werking deel uit van het CAW maar sinds 31 maart investeert de Vlaamse overheid daar geen centen meer in. Maar wij doen verder, onafhankelijk, weliswaar onder de koepel van het Vluchtelingenplatform van Aalst", zegt Lieve Segers, een van de drijvende krachten. "Wij zoeken met hen mee naar een job, een woning, we gaan mee naar de dokter of school. We lachen en wenen met onze mensen, de band die we opbouwen is intens", zegt Lieve. De buddywerking is op zoek naar meer vrijwilligers. Mailen kan naar liefsegerske@hotmail.com. (RLA)