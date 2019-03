Niet iedereen staakt mee: “Twee uur onderweg om toch op school te zijn” Rutger Lievens

20 maart 2019

12u37 0 Aalst Niet alle leerlingen en leerkrachten bleven thuis op deze nationale schoolstakingsdag. De leerlingen en leerkracht van de opleiding Schoonheidszorg van DvM-HTB kwamen vandaag vol enthousiasme naar school. Sommigen waren er twee uur voor onderweg. “Later als zelfstandige schoonheidsspecialiste moeten we ook niet staken”, klinkt het.

Het is vandaag stilletjes in scholenstad Aalst. Geen ochtendspits, weinig jonge mensen die zich reppen om op tijd te zijn in de les. De meerderheid van de kleuterscholen en lagere scholen bleef vandaag dicht. DvM Humaniora sloot door de staking. De meeste andere secundaire scholen deden een poging om open te gaan, maar meestal kwam er van lesgeven niets in huis.

Schoonheidszorg staakt niet

In het Atheneum aan de Graanmarkt staakten 27 leerkrachten. Leerlingen werden verondersteld aanwezig te zijn, maar een grote opkomst voor een dagje in de studie was er niet. Dezelfde situatie in het SMI in Aalst. Daar staakt 60% van de leerkrachten. Bij DvM-HTB in de Onderwijsstraat staken 23 leerkrachten op een totaal van 95, maar veel lessen konden er niet doorgaan.

“We hebben gisteren de leerlingen en de ouders nog verwittigd dat de lessen niet op de normale manier konden doorgaan, maar dat er wel opvang zou voorzien zijn”, zegt directrice Kristine Impens. Toch bleef niet iedereen thuis op deze stakingsdag. De directrice nam ons mee naar de opleiding Esthetische Lichaamsverzorging - beter bekend als Schoonheidszorg. Alle zes de leerlingen en de leerkracht waren in de klas en aan het werk.

Later zelfstandig

“De leerlingen hebben gisterenavond zelf contact opgenomen om te vragen of de les nu kon doorgaan. Sommigen moeten van vrij ver komen en zijn twee uur onderweg, maar iedereen wou les krijgen vandaag”, zegt leerkracht Valerie Van Keer. “Dat zegt iets over hoe gemotiveerd deze leerlingen zijn om goed te worden in hun vak”, voegt de directrice eraan toe.

Op de planning stond een demodag van Pronails, dat opleidingen geeft aan beauty professionals in spe. “En dat is nu iets dat we echt niet wilden missen. Je krijgt niet elke dag de kans om dat mee te maken”, zeggen de leerlingen. Niemand van hen twijfelde om naar school te komen. “Ik heb zeker niet getwijfeld. Dit gaat over mijn vak. We komen toch naar school om een vak te leren en niet om te staken? Later ga ik ook niet moeten staken, als ik zelfstandig schoonheidsspecialist ben”, zegt Laura Van Snick, een van de leerlingen.