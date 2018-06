Niet buiten zwemmen in nieuw zwembad 28 juni 2018

De Aalsterse gemeenteraad heeft de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Zwembadpark definitief goedgekeurd.

"Om aan de Zwembadlaan een nieuw zwembad te kunnen oprichten diende de grond echter herbestemd te worden naar een zone voor recreatie. Door de goedkeuring van RUP Zwembadpark geeft de gemeenteraad nu groen licht voor de bouw van een nieuw Aalsters zwembad", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). "Een nieuw zwembad, het is een van de dingen die al langer op het verlanglijstje van menig Aalstenaar stond. Door de goedkeuring van het RUP kunnen we er nu werk van maken. Binnen een paar jaar hebben we dus een modern zwembad dat bovendien zal geïntegreerd zijn in een mooie, groenere omgeving. Na enkele bewonersvergaderingen werd beslist om het buitenzwembad uit de aanvraag te schrappen. Wanneer de beslissing nu verschijnt in het Belgisch Staatsblad is het RUP echt van kracht", vertelt Verdoodt.





"Voor de bouw van het nieuwe zwembad kan de stad rekenen op subsidies van Vlaams Minister van Sport, Philippe Muyters (N-VA). De stad ontvangt voor het nieuwe gedeelte van het zwembad ruim 778.000 euro", zegt Ilse Uyttersprot (CD&V), schepen van Sport.





